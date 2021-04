Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Einbruch in Zweifamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Samstagabend ereignete sich in einem nordöstlich gelegenen Wohngebiet ein Einbruch in ein Zweifamilienhaus. Der bislang unbekannte Täter öffnete, durch ein daneben gekipptes Fenster, die Terrassentüre und gelangte so in die Wohnung, wo mehrere Räume durchsucht wurden. Es wurde Bargeld entwendet, der Sachschaden an Fenster und Türe beläuft sich auf circa 100 Euro.

