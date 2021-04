Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Heimerdingen: Unfall mit zwei verletzten Radfahrern

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 16:00 Uhr fuhren zwei Radfahrer auf einem Feldweg neben der Landesstraße zwischen Heimerdingen und Hirschlanden in Richtung Hirschlanden. Im Bereich des Parkplatzes Betteleiche griff der 32 Jahre alte Rennradfahrer an den Sattel seines 30 Jahre alten Begleiters, der mit einem E-Bike unterwegs war, um sich an diesem vorbeizuziehen. Hierbei verhakten sich die Räder und beide Radfahrer stürzten. Der Rennradfahrer, der beim Unfall keinen Helm trug, wurde schwer verletzt und der E-Bike-Fahrer, der mit Helm unterwegs war, leicht verletzt. An der Unfallstelle waren zwei Polizeistreifen, zwei Rettungs- und ein Notarztwagen im Einsatz. An den Fahrrädern entstand ein Schaden von circa 500 Euro.

