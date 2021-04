Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf

B28a: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag gegen 11:20 Uhr befuhr der 62-jährige Lenker eines Motorrads der Marke Moto Guzzi die B28a zwischen der BAB-Anschlussstelle Rottenburg und Eutingen im Gäu. Auf Höhe der Abfahrt zur L1184 / Bondorf fuhr er aufgrund Unachtsamkeit auf den vorausfahrenden, verkehrsbedingt bremsenden Renault Clio eines 36-jährigen auf. Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Beide beteiligten Fahrzeuge waren infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt ca. 7.000 EUR geschätzt. Zur Unfallaufnahme und Verkehrsregelung befanden sich eine Streifenwagenbesatzung des Polizeipräsidiums Reutlingen, zwei Streifen des Polizeireviers Herrenberg sowie zwei Streifen der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg im Einsatz.

