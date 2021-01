Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Fahrt unter Alkohol- oder Betäubungsmitteleinfluss:

Bei einem Verkehrsunfall stellte die Polizei Heinsberg am vergangenen Wochenende in Heinsberg-Schafhausen fest, dass an der Kuhlertstraße eine 26-jährige Frau aus Heinsberg ihr Fahrzeug führte, obwohl sie unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Zudem stellte sich heraus, dass sie ebenfalls nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrzerlaubnis das Fahrzeug war. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen sowie eine Anzeige gegen sie gefertigt. Sie muss sich jetzt für ihre Tat verantworten. Die Weiterfahrt wurde ihr natürlich untersagt. Auch gegen den Fahrzeughalter wurde eine Anzeige erstattet, da er zuließ, dass sie mit dem Fahrzeug fuhr.

