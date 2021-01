Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Sporthalle

Hückelhoven (ots)

Unbekannte nahmen in der Zeit zwischen Freitag (22. Januar), 20 Uhr und Sonntag (24. Januar), 8.40 Uhr, eine Scheibe am Technikraum aus dem Fensterrahmen. So verschafften sie sich Zugang zur Sporthalle. Was entwendet wurde, wird noch ermittelt.

