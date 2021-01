Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen an zwei Pkw

Erkelenz (ots)

Am 22. Januar (Freitag), gegen 21.30 Uhr, beobachteten Zeugen zwei männliche Täter, die an zwei Pkw, die am Martin-Luther-Platz abgestellt waren, die Außenspiegel abtraten. Die beiden Täter wirkten jugendlich. Einer war zirka 190 Zentimeter groß und mit Baseball-Cap, Sportjacke, Jeans und Sportschuhen bekleidet. Der Andere war zirka 170 Zentimeter groß und ebenfalls bekleidet mit Baseball-Cap, Sportjacke, Jeans sowie Sportschuhen. Das Kriminalkommissariat Erkelenz sucht jetzt nach weiteren Zeugen, die die Personen kennen oder die Tat ebenfalls beobachtet haben. Meldungen können unter Telefon 02452 920 0 gemacht werden.

