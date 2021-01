Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht dank aufmerksamer Zeugin geklärt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:10 Uhr beobachtete eine Zeugin einen Unfall in der Wittelsbachstraße und meldete dies der Polizei. Der Unfallverursacher konnte durch die Polizeibeamten zu Hause angetroffen werden. Die Beamten stellten außerdem einen frischen Schaden an seinem Auto fest. Der 63-jährige Verursacher habe keinen Unfall bemerkt. Auch an dem geschädigten Auto stellen die Beamten passende Unfallschäden fest. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro. Die Besitzer des beschädigten Autos bleiben dank der aufmerksamen Zeugin nicht auf ihrem Schaden sitzen.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

