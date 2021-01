Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Scheibe an Pkw eingeschlagen

Heinsberg-Aphoven (ots)

Am Aphover Steg schlugen in der Zeit zwischen Mittwoch, 20. Januar, 22 Uhr und Freitag, 22. Januar, 13 Uhr, unbekannte Täter die Scheibe der Fahrertür eines Pkw ein, der dort abgestellt war. Sie entwendeten aus der Ablage in der Tür eine Geldbörse samt Inhalt.

