POL-HS: Polizeibericht vom 23.01.2021

Kreis Heinsberg (ots)

Heinsberg-Grebben - PKW-Diebstahl

Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 21.01.2021, 17.50 Uhr bis 22.01.2021, 10.45 Uhr in den Bürocontainer eines Autohändlers auf der Karl-Arnold-Straße ein und entwendeten dort einen Autoschlüssel. Anschließend suchten die Täter das Privatgelände des Autohändlers auf und entwendeten den zum Autoschlüssel dazugehörigen PKW Ford mit der Städtekennung Viersen. Die Ermittlungen dauern an.

Erkelenz-Kuckum - Einbruchdiebstahl

Durch das Aufhebeln der Eingangstür in der Zeit vom 21.01.2021, 19.30 Uhr bis 22.01.2021, 11.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem leerstehenden Einfamilienhaus. Bei Anzeigenaufnahme konnte nicht abschließend festgestellt werden, ob etwas entwendet wurde. Ermittlungen dauern an.

Heinsberg - Räuberischer Diebstahl

Zu einem räuberischen Diebstahl kam es am 22.01.2021 gegen 18.10 Uhr in einem Kiosk auf der Hochstraße. Ein dem Geschädigten persönlich bekannter Täter entwendete mehrere Zigarettenpackungen und flüchtete fußläufig über die Hochstraße. Der Geschädigte verfolgte den Täter und konnte ihn an der Jacke ergreifen. Um sich im Besitz der Beute zu erhalten, brachte der Täter den Geschädigten zu Boden und flüchtete erneut. Hierbei verletzte sich der Geschädigte leicht. Zwei Zeugen verfolgten den flüchtigen Täter anschließend bis zu einem Mehrfamilienhaus, in dem dieser jedoch nicht mehr angetroffen werden konnte. Durch die persönliche Bekanntschaft mit dem Geschädigten stehen die Personalien des Täters jedoch fest und weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.

Übach-Palenberg - Raub

Am 20.01.2021 gegen 19:40 Uhr kam es zu einem Raubdelikt unter Kindern, bei dem der geschädigte 13 jährige Junge von dem ebenfalls 13 jährigen Täter von seinem Roller getreten wurde. Der Täter entwendete anschließend den Roller. Der geschädigte Junge vertraute sich erst nach zwei Tagen seinen Eltern an, die den Sachverhalt zur Anzeige brachten. Der entwendete Roller wurde beim Täter aufgefunden und sichergestellt.

