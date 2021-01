Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab und verletzt sich leicht

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am Freitag (22. Januar), gegen 17.45 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Mann aus Hückelhoven mit seinem Motorrad Yamaha den Zechenring in Richtung Jacobastraße. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte das Krad mit einem Zaun und der Fahrer verletzte sich beim Sturz leicht. Der 24-jährige Hückelhovener begab sich selbständig ins Krankenhaus, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Sein Krad sowie der Zaun wurden stark beschädigt.

