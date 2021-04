Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Mit Auto überschlagen und schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 22:15 Uhr kam es auf der K1690 zwischen Hemmingen und Münchingen zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kam die 24-jährige Lenkerin mit ihrem Audi, vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen in den angrenzenden Acker und überschlug sich beim Versuch, zurück auf die Fahrbahn zu gelangen. Sie wurde hierbei schwer verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 35.000 Euro.

