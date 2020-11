POL-HF: Zusammenstoß auf Parkplatz- Radfahrer verletzt

Kreispolizeibehörde Herford

Zusammenstoß auf Parkplatz- Radfahrer verletzt

Bünde

(sls) Am Mittwochnachmittag (25.11.) kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes an der Herforder Straße in Bünde. Gegen 15.50 Uhr befuhr ein 19-jähriger Bünder mit seinem Pedelec den Parkplatz, um sich dort mit Personen zu treffen. Zum gleichen Zeitpunkt beabsichtigte der 83-jährige Fahrer eines grünen Ford Focus den Parkplatz in Richtung Herforder Straße zu verlassen. Auf Höhe einer Einmündung kam es dann zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Radfahrer verletzt wurde. Dieser wurde kurzzeitig abgelenkt und hatte den von rechts kommenden herannahenden Ford-Fahrer aus Bünde übersehen. Er prallte mit seinem Rad gegen den Vorderreifen und stürzte zu Boden. Aufgrund der Verletzungen im Fußbereich wurde der Radfahrer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden am Fahrrad.

