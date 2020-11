Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Taschendiebstahl - Gleich zweimal Geldbörse während des Einkaufens weg

Bünde, KirchlengernBünde, Kirchlengern (ots)

(um) Gestern gelang es in zwei gleichen Verbrauchermärkten Taschendieben, in ein und der selben Tatbegehung, erfolgreich zuzuschlagen. Im ersten Fall an der Lübbecker Straße in Bünde bemerkte eine 63-Jährige erst an der Kasse das Fehlen ihrer Geldbörse, als sie bezahlen wollte. Die Tat war etwa um kurz vor zwölf geschehen. Wenige Minuten später, etwa eine Viertelstunde, fand ein gleichgelagertes Delikt in einem Verbrauchermarkt an der Lübbecker Straße in Kirchlengern statt. Hier war das Opfer eine 65-jährige Frau, die ebenfalls die gestohlene Geldbörse an der Kasse beim Bezahlen bemerkte. Aufgrund erster Angaben der Geschädigten vor Ort, geht die Polizei hier von den gleichen Tätern aus. Unbekannte Personen hatten beim Einkaufen unbemekrt sehr nahen Kontakt zu den beiden Damen gesucht und konnten so wahrscheinlich die Geldbörsen stehlen. Die Polizei warnt insbesondre in diesen vorweihnachtlichen Tagen vor Taschendieben. Sie suchen die Nähe zum Opfer und geben sich dann meist freundlich bei bemerken. Das Ziel sind allerdings immer die Wertsachen aus Hand- oder Manteltaschen. Tragen Sie daher Wertsachen in verschlossenen Taschen nah am Körper, rät die Polizei. Hinweise zu den Taten werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

