Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruchsdiebstahl - Täter kamen tagsüber und durchwühlen Schränke

BündeBünde (ots)

(um) Gestern, morgens früh bis zum Nachmittag, gegen 15:40 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Ahler Grenzweg ein. Der oder die Einbrecher hebelten ein vergittertes Kellerfenster hinterm Haus auf und konnten so in das Gebäude gelangen. Im Hausflur schlugen sie noch eine Zwischentür ein, um in das erste Geschoß, die eigentliche Wohnung zu kommen. Hier durchsuchten die Diebe Schränke und Schubladen, bevor sie mit mehreren hundert Euro wieder verschwanden. Zurück bleibt eine durchwühlte Wohnung und der Schaden. Die dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit, da die Taten im Schutze der Dunkelheit verübt werden können. Die Täter nutzen dabei jede Gelegenheit. Helfen Sie mit beim Kampf gegen die Einbrecher und melden verdächtige Beobachtungen der Polizei. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten. Weitere Infos zum Einbruchschutz findet sie im Internetangebot der Polizei https://www.k-einbruch.de/

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell