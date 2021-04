Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfall mit einer leicht verletzten Fahrzeuglenkerin

Ludwigsburg (ots)

Die 69-jährige Lenkerin eines Pkw Daimler-Benz befuhr am Freitag gegen 12:00 Uhr die vorfahrtsberechtigte Konrad-Adenauer-Straße in Sindelfingen in Fahrtrichtung Böblingen-Hulb. An der Kreuzung zur Rudolf-Harbig-Straße bog sie nach links ab. Der 40-jährige Lenker eines Iveco Lkw befuhr die Rudolf-Harbig-Straße und wollte seinerseits nach links in die Konrad-Adenauer-Straße einbiegen. Er missachtete die Vorfahrt der Pkw-Lenkerin und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Die Pkw-Lenkerin wurde durch die auslösenden Airbags leicht verletzt. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich und sie begab sich im Anschluss an die Unfallaufnahme selbständig in ärztliche Behandlung. Der Pkw Daimler-Benz war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 11.500 Euro.

