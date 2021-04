Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Ludwigsburg (ots)

In einem Waldstück der L 1177 zwischen Heimerdingen und Weissach ist am Freitag gegen 13:20 Uhr ein 25-jähriger Motorradfahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit gestürzt und von der Fahrbahn abgekommen. Dabei zog er sich lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Kreisstraße bis gegen 15:45 Uhr in beiden Richtungen gesperrt werden.

