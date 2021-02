Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Alkoholisierter Fahrer widersetzt sich der Blutentnahme

Freiburg (ots)

Ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer hat sich am Samstag, 06.02.2021, der angeordneten Blutentnahme widersetzt. Gegen 21:15 Uhr war der 53-jährige in Bad Säckingen einer Polizeistreife aufgefallen. Er hatte geblinkt, war aber geradeaus weitergefahren. Auf die Anhaltesignale des Streifenwagens reagierte er nicht, sondern stoppte erst vor seiner Wohnanschrift. Da der Fahrer einen alkoholisierten Eindruck machte, wurde dieser Umstand überprüft. Der Alcomat zeigte ca. 1,8 Promille an. Die folgende Blutentnahme konnte nur unter Zwang durchgeführt wehrte, da sich der Mann dagegen wehrte. Neben der Trunkenheitsfahrt muss sich der Mann auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

