Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Ohne Führerschein und unter Drogen mit dem Auto unterwegs

Freiburg (ots)

In der Augstbergstraße wurde am Freitag, 05.02.2021 gegen 17.00 Uhr ein 29 Jahre alter Mann in seinem VW Polo von der Polizei kontrolliert. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorweisen, da ihm dieser bereits im vergangenen Sommer abgenommen wurde. Weiter fielen den Beamten drogentypische Symptome bei dem 29-jährigen auf, woraufhin ein Drogenschnelltest durchgeführt wurde. Dieser war positiv auf THC und Amphetamine. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde veranlasst und der Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt.

