Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB8/ Stuttgart/ Leonberg: Alkoholisierte Fahrt endet im Ausnüchterungsgewahrsam

Ludwigsburg (ots)

Die Fahrt eines alkoholisierten 49-Jährigen in seinem Renault Master endete für den Mann am Samstag im Ausnüchterungsgewahrsam des Polizeireviers Leonberg.

Der Renault-Fahrer war zunächst gegen 20:30 Uhr auf der Bundesautobahn 8 (A8) in Fahrtrichtung Karlsruhe in Höhe der Anschlussstelle Stuttgart-Plieningen aufgefallen, als er in Schlangenlinien zwischen dem rechten und mittleren Fahrstreifen pendelte. Auch eine Kollision mit der Schutzplanke konnte er wohl nur knapp verhindern. Zur Vermeidung von Unfällen hätten mehrere andere Verkehrsteilnehmer dem 49-Jährigen ausweichen müssen.

Die Fahrt ging bis zur Anschlussstelle Leonberg-Ost, an der er die Autobahn verließ und der Verkehrsführung über die Südrandstraße in Richtung Leonberg und Calw folgte. Dabei kam er wohl mehrmals auf die Gegenfahrbahn, überfuhr eine rote Ampel und hatte beinahe eine Kollision mit einer Verkehrsinsel, bis Polizeibeamte ihn an einer Kreuzung anhalten konnten. Auch auf dieser Strecke mussten ihm andere Verkehrsteilnehmer ausweichen.

Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer starken Alkoholisierung mit einem Wert von über zwei Promille. Nach einer Blutentnahme verblieb der 49-Jährige zur Ausnüchterung im polizeilichen Gewahrsam. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein.

Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des Mannes gefährdet oder behindert wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605 0 mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung setzen.

