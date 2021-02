Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrzeugführer steht unter Betäubungsmitteleinfluss

Gerolstein (ots)

Am 15.02.2021 gegen 23:20 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Daun einen 26-jährigen Führer eines Personenkraftwagens aus der Verbandsgemeinde Gerolstein in der Raderstraße in Gerolstein.

Im Rahmen der Kontrolle fielen den Beamten bei diesem deutliche Anzeichen für einen zeitnahen Drogenkonsum auf.

Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf verschiedene Stoffgruppen.

Der Verantwortliche räumte den Konsum von illegalen Betäubungsmitteln ein. Diesem wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Es wurden Strafverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell