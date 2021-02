Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Hangrutsch sorgt für Sperrung der B 50 in Fahrtrichtung Longkamp

Bernkastel-Kues (ots)

Am 16.02.2020 gegen 10:40 Uhr kam es zur Meldung eines Hangrutsches auf der B 50 in Fahrtrichtung Longkamp. Aus diesem Grund ist die Strecke ab der Abfahrt Monzelfeld (K 94)bis zur Einschätzung durch einen Geologen auf unbestimmte Zeit gesperrt. Die Umleitung in Richtung Hunsrück erfolgt über die K 94 und die Ortslage Monzelfeld.

