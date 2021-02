Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Illegale Müllentsorgung

Stadtkyll (ots)

Am Sonntag, den 15.02.2021 wurde der Polizeiinspektion Prüm eine illegale Müllentsorgung an einem Feldweg zwischen Stadtkyll und Kerschenbach mitgeteilt. Durch unbekannte Täter wurden u. a. Sperrmüll, Glas und Styrodur illegal entsorgt. Seitens der Polizeiinspektion Prüm wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per Email pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

