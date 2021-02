Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Wittlich (ots)

Am Donnerstag 11.02.2021 zwischen 07:15 und 07:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall am Kurfürstenplatz in Wittlich. Ein unbekanntes Fahrzeug - vermutlich Lkw - beschädigte beim Rangieren die dort befindliche Straßenlaterne und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen oder Beteiligte des Vorfalls melden sich bitte unter 06571-926-0 bei der Polizeiinspektion Wittlich melden.

