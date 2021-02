Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in eine Firma für Landtechnik in Hillesheim/Bolsdorf mit hohem Schaden

Hillesheim (ots)

Zwischen Freitag, 13.02.2021, und Montag, 15.02.2021, brachen bisher unbekannte Täter in eine Firma für Landtechnik in der Straße "Am Berg" in Hillesheim, Ortsteil Bolsdorf, ein. Hier entwendeten sie neben Bargeld mehrere hochwertige, landwirtschaftliche Geräte wie Traktoren und Aufsitzrasenmäher. Der der Firma dadurch entstandene Schaden dürfte im 6-stelligen Bereich liegen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dieser Tat machen können, werden gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Daun (Telefon: 06592-96260) oder Kriminalinspektion Wittlich (Telefon: 06571 - 95000) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell