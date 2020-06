Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Polizeiinspektion Koblenz 2 ahndete diverse Gurtpflicht-Verstöße

Koblenz (ots)

Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Koblenz 2 führten am gestrigen Dienstag, 23.06.2020, zwischen 10.00 und 17.00 Uhr in der Kurfürst-Schönborn-Straße, Bubenheimer Weg und in der Andernacher Straße Verkehrskontrollen durch. Hierbei wurden unter anderem 34 Gurtverstöße festgestellt. Sieben Fahrzeugführer telefonierten während der Fahrt.

