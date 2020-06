Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Silberner Pickup mit Anhänger verursacht Unfall kurz vor der Europa-brücke in Koblenz

Koblenz (ots)

Am Dienstag, 23.06.2020, 08.30 Uhr, ereignete sich kurz vor der Europabrücke in Koblenz, stadteinwärts, ein Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines roten VW Polo war auf der B 9, aus Richtung Andernach kommend, unterwegs. Sie befuhr den linken der beiden Fahrspuren. Kurz vor der Europabrücke wurde sie rechts von dem Pickup überholt. Dieser scherte kurz vor ihr nach links. Hierbei kam es zu einer Berührung zwischen dem Anhänger und der vorderen rechten Fahrzeugecke des Polos. An diesem entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Obwohl die Geschädigte und weitere Verkehrsteilnehmer hupten, setzte der Pickup-Fahrer seine Fahrt, ohne anzuhalten fort. Weitere Angaben zum Pickup liegen derzeit nicht vor. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell