Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand zweier Altkleidercontainer

Osthofen (ots)

Am späten Samstagabend gegen 23:30 Uhr geriet zunächst ein Altkleidercontainer auf dem Platz neben der Wonnegauhalle in Osthofen in Brand. Bevor dieser durch die Feuerwehr Osthofen gelöscht werden konnte, griffen die Flammen auch auf den daneben stehenden Container über. Beide Container wurden stark beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt Ihre Polizei in Worms entgegen.

