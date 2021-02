Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Bad Marienberg (ots)

In der Zeit vom 15.02. bis 20.02.21 kam es zu einem Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Bad Marienberg, Langenbacher Straße. Demnach wurde ein geparkter PKW an der linken Fahrzeugseite von einem bislang unbekannten Ein-, oder Ausparker beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. An dem geschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Hinweise unter 02662-95580 an die Polizei in Hachenburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell