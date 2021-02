Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Großseifen (ots)

Vermutlich in der Zeit vom 19.02.21, 18:00 Uhr bis 20.02.21, 08:00 Uhr, wurde die Bushaltestelle in der Flottstraße in Großseifen mutwillig beschädigt. Demnach wurde ein Stein gegen die Glasscheibe des Wartehäuschens geworfen, wodurch die Scheibe zersplitterte. Der Stein war zuvor aus einer angrenzenden Baumumfassung aufgenommen worden. Die Tat lässt auf puren Vandalismus schließen. Es entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe. Die Polizei Hachenburg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02662-95580.

