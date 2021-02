Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Werkzeug

Diez (ots)

Zwischen Freitag (19. Februar), 21:00 Uhr und Samstag (20. Februar), 07:00 Uhr, drangen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Emmerichstraße in Diez ein und entwendeten mehrere hochwertige Werkzeuge. Hinweise bitte an die Polizei Diez.

