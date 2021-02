Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Versammlung unter freiem Himmel unter dem Motto "Mahnmal gegen Rassismus"

Hachenburg (ots)

Für den 19.02.2021, 17:30 - 18:30 Uhr, hatte die Partei Team Todenhöfer, Landesverband RLP, eine Versammlung unter freiem Himmel unter dem Motto, Mahnmal gegen Rassismus, in Hachenburg angemeldet. Diese fand am Parkhaus Alexanderring statt, an dem die Tafel zum Gedenken an Nihat Yusufoglu angebracht ist. An der Versammlung nahmen Rund 20 Personen teil, die sich entlang des Alexanderringes in Höhe des Parkhauses aufgestellt hatten. Es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

