Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl eines Verkehrszeichens

Dausenau (ots)

In der Nacht von Freitag, dem 13.02.2021, 22.15 Uhr, zum Samstag, dem 14.02.2021, 09.30 Uhr, wurde ein in Dausenau, Lahnstraße, Höhe dem Anwesen Nummer 27 aufgestelltes Verkehrsschild durch unbekannte Täter entwendet. Bei dem Schild handelt es sich um das Zeichen 283 "Absolutes Haltverbot Ende". Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Bad Ems unter der Telefonnummer 02603-9700 entgegen.

