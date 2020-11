Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: E-Scooter in Oberleitung geworfen - Bundespolizei bitte nach abgerissenem Stromabnehmer um Zeugenhinweise

Bild-Infos

Download

Dortmund - SoestDortmund - Soest (ots)

Unbekannte haben am Sonntagabend (15. November) einen E-Scooter von der Schnettkerbrücke in Dortmund-Mitte geworfen. Der E-Scooter hat sich in der Oberleitung verfangen. Eine Regionalbahn erfasste das Gefährt und beschädigte so den Stromabnehmer des Zuges.

Gegen 23 Uhr teilte die Deutsche Bahn AG der Bundespolizei in Dortmund mit, dass die Regionalbahn 59 auf ihrer Fahrt nach Soest mit einem Gegenstand kollidiert ist.

Erste Ermittlungen ergaben, dass Unbekannte einen E-Scooter von der Schnettkerbrücke auf die Bahnstrecke Dortmund - Soest geworfen haben. Der Scooter verfing sich in der Oberleitung der Strecke.

Die RB 59, welche die Strecke kurz darauf befuhr, kollidierte im Bereich des Stomabnehmers mit dem E-Scooter. Der Stromabnehmer wurde dadurch stark beschädigt. Der E-Scooter wurde vollständig zerstört.

Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und wegen Sachbeschädigung.

Zeugen des Vorfalls, der sich mutmaßlich am 15. November gegen 19.45 Uhr ereignet haben soll, werden gebeten sich mit der Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer: 0800 6888000 in Verbindung zu setzen. *BA

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund

Pressestelle



Telefon: 0231 562247-131

Mobil: +49 (0)173 7150710

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell