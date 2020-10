Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Verurteilter Dieb entgeht Gefängnisstrafe

Uhyst (ots)

Ein 26-jähriger Pole war durch das Amtsgericht Cloppenburg 2019 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Damit konfrontierten Bundespolizisten den Mann, als er am 6. Oktober 2020 um 08:10 Uhr bei Uhyst an der BAB 4 in eine Kontrolle geriet. Der verurteilte Pole konnte die offene Geldstrafe inklusive Gebühren in Höhe von 273,50 Euro zahlen und entging somit einer 10-tägigen Ersatzhaft. Er durfte seine Reise fortsetzen.

