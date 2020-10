Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Legal gearbeitet, dann unerlaubt aufgehalten

Bautzen (ots)

Ein 41-jähriger Ukrainer geriet am frühen Morgen des 6. Oktober 2020 in den Fokus der Bundespolizei.

Die Beamten haben um 03:40 Uhr an der Autobahn 4 bei Bautzen einen in Richtung polnische Grenze fahrenden Fernreisebus gestoppt und die Reisenden kontrolliert. Unter ihnen befand sich der Ukrainer, der in den letzten Monaten in Polen als LKW-Fahrer gearbeitet hatte und seine letzt Fahrt in den Niederlanden endete. Zu dieser Erwerbstätigkeit besaß er ein entsprechendes Visum und konnte auch einen Arbeitsvertrag vorlegen. Das Visum war jedoch vor einigen Tagen abgelaufen. Somit war er nun unerlaubt eingereist und hat sich im Bundesgebiet unerlaubt aufgehalten.

Der Ukrainer wurde in Gewahrsam genommen und wird sich wegen seinem Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten müssen. Es werden aufenthaltsbeendende Maßnahmen geprüft.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell