Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 03. bis zum 08. März in eine SB-Bankfiliale an der Hubertusstraße ein. Durch ein aufgebrochenes Fenster drangen die Täter in die hinteren, abgetrennten Räumlichkeiten. Hier durchbrachen sie weitere Wände. Ziel war vermutlich der Raum auf der Rückseite des Geldautomaten. Vermutlich irrten die Täter jedoch. Nachdem Sie die Wand zu einer angrenzenden, unbewohnten Mietwohnung aufgebrochen hatten, flüchteten sie vom Tatort. An den Geldautomaten gelangten die Einbrecher nicht. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

