Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: St. Goarshausen - Zusammenstoß zweier Fahrzeuge-Sachverhalt unklar

St. Goarshausen (ots)

Am Freitag, den 19.02.2021 kommt es am Vormittag auf dem Parkplatz des Rewe Getränkemarktes zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Der Mitteiler stellte einen Schaden an seinem Fahrzeug fest, kann aber selbst keine genauen Angaben zum Unfallhergang machen. Der Sachverhalt ist daher bislang unklar. Ein weiterer Unfallbeteiligter konnte bisher nicht ermittelt werden. Zeugen oder gar Beteiligte des Unfalles werden gebeten sich zwecks Sachverhaltsklärung und Schadensregulierung auf hiesiger Dienststelle zu melden.

