Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: St. Goarshausen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

St. Goarshausen (ots)

In der Zeit vom 18.02.2021, ca. 14 Uhr und dem 19.02.2021, ca. 07:45 Uhr kam es in St. Goarshausen auf dem Busparkplatz an der B274 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Straßenlaterne, vermutlich beim Ein-/ Ausparken oder Rangieren, beschädigt wurde. Der verantwortliche Fahrzeugführer verließ daraufhin den Unfallort, ohne den entstandenen Sachschaden zu melden. Beim dem Unfallfahrzeug dürfte es sich um ein größeres Fahrzeug, wie einen LKW oder Bus mit roter Lackierung handeln. Personen, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771 9327-0 zu melden

