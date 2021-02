Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht ***Zeugen gesucht***

Altendiez (ots)

Am 18.02.2021, 12:30 Uhr bis 12:35 Uhr, wurde durch den Führer eines Pkw, vermutlich dunkler Kleinwagen der Marke Ford, im Einmündungsbereich Obergasse/Holzappeler Straße, beim Vorbeifahren an einer Vermessungsstelle ein Nivelliergerät umgefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein hoher Sachschaden an dem Vermessungsgerät.

