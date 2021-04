Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Range Rover gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Einen schwarzen Range Rover Sport LS mit Ludwigsburger Kennzeichen haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag in der Goethestraße in Bönnigheim gestohlen. Sie fanden in dem Auto einen Fahrzeugschlüssel vor. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143 891060, zu melden.

