Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Radfahrerin gestürzt

Ludwigsburg (ots)

Schwer verletzt musste eine 36 Jahre alte Radfahrerin nach einem Sturz am Sonntagabend, gegen 20.20 Uhr, im Bereich der Albrecht-Dürer-Straße in Sindelfingen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Frau hatte den abschüssigen Weg, die sogenannte "Fressberger Steige", in Richtung Sindelfingen befahren. Im Kindersitz, der sich auf dem Fahrrad befand, saß ein vier Jahre altes Mädchen, während im Fahrradanhänger zwei weitere Töchter im Alter von zwei und drei Jahren saßen. Während der Fahrt rutschte mutmaßlich eine dünne Decke vom Kindersitz in das Hinterrad, das hierauf blockierte. Die 36-Jährige und die Vierjährige stürzten in der Folge. Der Anhänger blieb glücklicherweise auf seinen Rädern stehen. Das vier Jahre alte Kind wurde leicht verletzt und musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden.

