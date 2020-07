Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zwei Einbrüche in Linn und Benrad - Dritter Einbruch in Cracau scheitert

Krefeld (ots)

Am Dienstag (21. Juli 2020) wurde in zwei Wohnungen in Linn und Benrad eingebrochen. Ein weiterer Einbruch in Cracau scheiterte, weil der Eigentümer zu Hause war.

Zwischen 9 und 11:55 Uhr gelangten Unbekannte durch die nicht verriegelte Eingangstür eines Mehrfamilienhauses auf der Bückerfeldstraße. In der 2. Etage brachen sie eine Wohnungstür auf, durchsuchten die Schränke und stahlen Geld.

Am selben Tag zwischen 7:30 und 15:10 Uhr brachen Unbekannte die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf dem Weidenbruchweg auf. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Ein weiterer Einbruch in den Abendstunden, diesmal auf der Elisabethstraße, scheiterte. Der Täter hatte allerdings bereits die Wohnungstür aufgebrochen. Als er bemerkte, dass der Eigentümer zu Hause war, floh er.

Schieben Sie Einbrechern einen Riegel vor - die Polizei berät Sie gern und kostenfrei in Vorträgen und individuell. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website: https://krefeld.polizei.nrw/artikel/technische-beratung (339)

