Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Ohne Führerschein alkoholisiert in Verkehrskontrolle geraten

Ludwigsburg (ots)

Im Zuge einer stationären Verkehrskontrolle in der Seestraße in Herrenberg wurden die Polizisten am Sonntag gegen 23:30 Uhr auf einen 41-jährigen Peugeot-Lenker aufmerksam, der sichtliche Orientierungsschwierigkeiten hatte und stark nach Alkohol roch.

Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer starken Alkoholisierung des Mannes und wies einen Wert von etwa 1,8 Promille aus. Zudem war der Peugeot nicht zugelassen und der 41-Jährige hatte die Kennzeichen eines Bekannten am Wagen angebracht. Er führte darüber hinaus keinen Führerschein mit sich und räumte im weiteren Verlauf ein, dass er auch gar keinen Führerschein besitzen würde.

Er musste sich in der Folge einer Blutentnahme in einem Krankenhaus unterziehen. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell