Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: E-Bikes gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich am Sonntag gegen 01:20 Uhr Zugang zu einer Garage in der Lembergstraße in Bondorf und stahlen zwei dort abgestellte E-Bikes mit einem Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Sachdienliche Angaben zur Ermittlungen der Täter nimmt das Polizeirevier Herrenberg unter Tel. 07032 2708 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell