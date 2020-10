Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte Einbrecher in Sauensiek und Bützfleth

Stade (ots)

Am Freitag, den 16.10. sind bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher zwischen 05:20 h und 14:30 h in Sauensiek in der Straße "Im Dorfe" auf die Rückseite eines dortigen Einfamilienhauses gelangt und haben eine Scheibe eingeworfen.

So anschließend in das Innere eingestiegen wurden diverse Räume durchsucht und dabei Schmuck und eine geringe Menge Bargeld erbeutet. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Apensen unter der Rufnummer 04167-699240.

In Bützfleth sind ebenfalls bisher unbekannte Einbrecher am Sonntag zwischen 04:00 h und 19:45 h durch ein vorher geöffnetes Kellerfenster in einen Wohnraum eingestiegen und haben einen Fernseher und ein Mobiltelefon erbeutet.

Der Versuch, noch weiter in dem Haus nach Diebesgut zu suchen, scheiterte an verschlossenen Innentüren.

Der Schaden wird hier ebenfalls auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise in diesem Fall bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell