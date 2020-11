Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 35-Jähriger bei Auffahrunfall verletzt

AttendornAttendorn (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Montag (2. November) gegen 18.40 Uhr auf der L539 ist ein Pkw-Fahrer verletzt worden. Als eine Lichtzeichenanlage an der Kreuzung JVA/Fernholte auf Rot umsprang, bremste ein 35-Jähriger seinen Pkw ab. Hinter ihm befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Pkw ebenfalls die Straße in Richtung Olpe. Nach eigenen Angaben bemerkte er den Bremsvorgang des 35-Jährigen nicht und fuhr auf dessen Fahrzeug auf. Durch den Zusammenstoß erlitt der 35-Jährige Verletzungen im Nackenbereich. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

