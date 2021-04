Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Unfallflucht in der Feldbergstraße

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht am Sonntag gegen 11.45 Uhr in der Feldbergstraße in Aidlingen sucht das Polizeirevier Sindelfingen noch Zeugen. Ein 66 Jahre alter Motorradfahrer war in der Feldbergstraße in Fahrtrichtung der Straße "Furtholz" unterwegs. Die Feldbergstraße war teilweise beidseitig durch parkende Fahrzeug verengt. Als der 66-Jährige mit seiner Triumph eine solche Engstelle befuhr, kam ihm ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker entgegen. Dieser soll nun ebenfalls in die Engstelle eingefahren sein, worauf der Motorradfahrer bis zum Stillstand abbremsen musste. Der PKW-Lenker setzte seine Fahrt indes fort und fuhr mit nur wenigen Zentimetern Abstand an dem 66-Jährigen vorbei. Diesem gelang es nicht mehr sein Motorrad auszubalancieren und er kippte nach rechts auf einen geparkten Mercedes. Hierbei verletzte er sich leicht. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Der Unbekannte, der einen dunklen PKW mit Stufenheck gelenkt haben soll, in dem vermutlich insgesamt vier Personen befanden, fuhr kurzerhand weiter. Der Fahrer dürfte zwischen 25 und 30 Jahren alt sein. Hinweise zu dem Autofahrer nimmt die Polizei unter Tel. 07031 697-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell