Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Auto beschädigt und einfach davongefahren

Karlsruhe (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstagnachmittag auf einem Parkplatz eines Discounters "An der Vogelhardt" in Neureut, bei dem ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro angerichtet wurde.

Nach bisherigem Kenntnisstand beschädigte der bislang unbekannte Unfallverursacher vermutlich beim Ausparken zwischen 15:40 Uhr und 16 Uhr den auf dem Parkplatz abgestellten Peugeot einer 19-Jährigen. Obwohl er dabei einen erheblichen Sachschaden angerichtet hat, machte sich der Unfallverursacher einfach aus dem Staub.

Das Polizeirevier Karlsruhe Waldstadt ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Angaben über den Unfallhergang oder über den Fahrer-/in machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721/ 967180 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell