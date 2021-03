Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Zugetreten

Lahr (ots)

Ein 39-Jähriger muss nach einem Vorfall am Mittwochabend mit mehreren Strafverfahren rechnen. Der Mann soll kurz nach 21 Uhr eine Mitarbeiterin eines Lebensmitteldiscounters in der Burgbühlstraße von hinten getreten und dadurch verletzt haben. Die Frau musste zur Behandlung ihrer Verletzung in eine Klinik gebracht werden. Nachdem der Mann vorläufig festgenommen werden konnte, beleidigte und bedrohte er die Beamten des Polizeireviers massiv und leistete Widerstand gegen die Maßnahmen. Ein Alkoholtest bescheinigte dem Mann einen Wert von rund 2,5 Promille. Wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte steht ihm nun ein Strafverfahren ins Haus.

/rs

