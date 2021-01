Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wiederholte Sachbeschädigung an Pkw: Polizei bittet um Hinweise

Mönchengladbach (ots)

Nach einer wiederholten mutwilligen Sachbeschädigung an einem Pkw an der Neusser Straße bittet die Polizei Mönchengladbach um Zeugenhinweise.

An dem schwarzen Audi Kombi, der an der Neusser Straße im Abschnitt zwischen Langer Weg und Habichtstraße geparkt stand, hatte in der Nacht zum Mittwoch, 13. Januar, gegen 2.30 Uhr ein unbekannter Täter den Außenspiegel an der Fahrertür abgetreten. Außerdem wurde der Heckscheibenwischer abgebrochen.

Zuvor war dieses Fahrzeug seit dem 4. Dezember bereits dreimal von Sachbeschädigungen betroffen. Auch in diesen Fällen waren Außenspiegel abgetreten beziehungsweise einmal die Beifahrerseite des Wagens zerkratzt worden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Wer zu all diesen Fällen Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich unter der Rufnummer 02161-290 bei der Polizei melden. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell